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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:40
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:00
хуторянка Сказав одній "бабці" . У бабці "очі сірка" - ти мені зробиш?
Що маю робити ? - ВСЕ ЗРОБИТИ і принести кешбек ій в руки готівкою в той же день, все і одразу. Моя відповідь - ПРОБАЧТЕ Мамо, що був неуважний , знаю Мамо....." .
На том и разошлись.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:21
Goodman
Вы как будто с нами живете
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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