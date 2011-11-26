хуторянка Сказав одній "бабці" . У бабці "очі сірка" - ти мені зробиш? Що маю робити ? - ВСЕ ЗРОБИТИ і принести кешбек ій в руки готівкою в той же день, все і одразу. Моя відповідь - ПРОБАЧТЕ Мамо, що був неуважний , знаю Мамо....." . На том и разошлись.
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Подскажите, как без комиссии завести валюту с целью обмена на гривну в приложении? Пополнение валютной КДВ с комиссией. Поэтому, единственный вариант через пополнение А-вклада? Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?
Oktawa написав:Подскажите, как без комиссии завести валюту с целью обмена на гривну в приложении? Пополнение валютной КДВ с комиссией. Поэтому, единственный вариант через пополнение А-вклада? Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?
в отделение - ответ правильный там на приват-вклад далее - кеды или онлайн
Oktawa написав:Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?
Здесь тоже в день открытия А-вклада его нельзя ни снять, ни пополнить (кроме как внести изначально на сумму открытия). По крайней мере через А24 еще в прошлом месяце писало, что нельзя ничего сделать
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