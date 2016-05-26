RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1840184118421843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 15:40

  Goodman написав:J если ставить цель синицу за 5% = кешбьік идет автоматом, но нужен вайбер.
Чтоби так мутить нужно техники накупить, связь держать, форум почитивать и за курсами следить. Бабця зможе?

:D
https://www.youtube.com/watch?v=8HpEkjK-hZw
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:00

хуторянка Сказав одній "бабці" . У бабці "очі сірка" - ти мені зробиш?
Що маю робити ? - ВСЕ ЗРОБИТИ і принести кешбек ій в руки готівкою в той же день, все і одразу. Моя відповідь - ПРОБАЧТЕ Мамо, що був неуважний , знаю Мамо....." .
На том и разошлись.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 23.11.14
Подякував: 680 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:21

Goodman :D
Вы как будто с нами живете
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:05

Подскажите, как без комиссии завести валюту с целью обмена на гривну в приложении? Пополнение валютной КДВ с комиссией. Поэтому, единственный вариант через пополнение А-вклада? Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?
Oktawa
 
Повідомлень: 186
З нами з: 08.11.17
Подякував: 250 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:20

  Oktawa написав:Подскажите, как без комиссии завести валюту с целью обмена на гривну в приложении? Пополнение валютной КДВ с комиссией. Поэтому, единственный вариант через пополнение А-вклада? Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?

в отделение - ответ правильный
там на приват-вклад
далее - кеды или онлайн
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12498
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:51

Re: А-Банк

  Oktawa написав:Только вот если его открыть, то сразу даст снять на КДВ в день открытия? Помню в Привате есть какое-то ограничение: в день открытия вклада нельзя его пополнить и вроде и снять нельзя, но точно не помню. А как здесь?
Здесь тоже в день открытия А-вклада его нельзя ни снять, ни пополнить (кроме как внести изначально на сумму открытия). По крайней мере через А24 еще в прошлом месяце писало, что нельзя ничего сделать
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5507
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:02

Re: А-Банк

Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.
IDAN
 
Повідомлень: 139
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:08

Re: А-Банк

IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.
Смотрим тарифы - P2P переводы (кроме тех которые проводятся через АБанк24) - 1%.
unknownurl
 
Повідомлень: 298
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:16

  unknownurl написав:
IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.
Смотрим тарифы - P2P переводы (кроме тех которые проводятся через АБанк24) - 1%.

Спасибо. Нашёл в тарифах. Привык Моней без проблем оплачивать в НП за свои.
IDAN
 
Повідомлень: 139
З нами з: 01.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1840184118421843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, liliya_logical, Oktawa і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9224, 9225, 9226
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92254 10977811
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 16:05
kreuz
АЛЬПАРІ БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:11
17 10388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 15:13
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1903, 1904, 1905
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19049 2687999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 23:32
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18429)
09.01.2021 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.