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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07

  IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.

А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
sergia
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Повідомлень: 79
З нами з: 14.12.20
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:14

  sergia написав:
  IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.

А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?

Да честно говоря я даже не думал в тот момент, говорю же, привык телефоном оплачивать с моно.
IDAN
 
Повідомлень: 140
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