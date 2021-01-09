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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07

  IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.

А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
sergia
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Повідомлень: 82
З нами з: 14.12.20
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:14

  sergia написав:
  IDAN написав:Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.

А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?

Да честно говоря я даже не думал в тот момент, говорю же, привык телефоном оплачивать с моно.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:04

Re: А-Банк

sergia, наложка в пользу физлица всегда проводиться как P2P и не имеет значение где платишь (через терминал в отделении или сайт).

Если наложка в пользу юрлица/ФОП и она имеют договор с НП, то это пройдёт в качестве оплаты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2848
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:36

MASolomko а как-то можно проверить, есть договор или нет?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:52

  omb написав:MASolomko а как-то можно проверить, есть договор или нет?

Если есть контроль оплаты, то как покупка проходит
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:12

velvet в смысле контроль оплаты?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2800
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:21

Re: А-Банк

отримав від банку пропозицію за оформлення карти другу по 100грн(стандартно 50грн), все повністю дистанційно і без проблем,відкрив віртуалку до 15хв. Зарахували по 100грн майже зразу. Якшо цікаво пишіть в особисті повідомлення
tarasum
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