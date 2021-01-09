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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07
IDAN написав:
Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.
А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
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sergia
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:14
sergia написав: IDAN написав:
Оплатил товар из Розетки зелёной картой в отделении Нова пошта. Заказывал с наложкой при получении. Банк взял 1% от отправленных средств. На карте были свои деньги, в кредит не влез. Это в А-Банке так всегда? В первый раз оплатил услуги Новой пошти і зворотній переказ.
А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
Да честно говоря я даже не думал в тот момент, говорю же, привык телефоном оплачивать с моно.
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IDAN
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:04
sergia, наложка в пользу физлица всегда проводиться как P2P и не имеет значение где платишь (через терминал в отделении или сайт).
Если наложка в пользу юрлица/ФОП и она имеют договор с НП, то это пройдёт в качестве оплаты.
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MASolomko
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:36
MASolomko а как-то можно проверить, есть договор или нет?
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omb
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:52
omb написав:MASolomko
а как-то можно проверить, есть договор или нет?
Если есть контроль оплаты, то как покупка проходит
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velvet
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:12
velvet в смысле контроль оплаты?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:21
отримав від банку пропозицію за оформлення карти другу по 100грн(стандартно 50грн), все повністю дистанційно і без проблем,відкрив віртуалку до 15хв. Зарахували по 100грн майже зразу. Якшо цікаво пишіть в особисті повідомлення
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tarasum
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