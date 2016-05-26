А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07
А там нельзя было через приложение НП оплатить или как покупка?
Додано: Суб 09 січ, 2021 20:14
Да честно говоря я даже не думал в тот момент, говорю же, привык телефоном оплачивать с моно.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:04
Re: А-Банк
sergia, наложка в пользу физлица всегда проводиться как P2P и не имеет значение где платишь (через терминал в отделении или сайт).
Если наложка в пользу юрлица/ФОП и она имеют договор с НП, то это пройдёт в качестве оплаты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:36
MASolomko а как-то можно проверить, есть договор или нет?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:52
Если есть контроль оплаты, то как покупка проходит
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:12
velvet в смысле контроль оплаты?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:21
Re: А-Банк
отримав від банку пропозицію за оформлення карти другу по 100грн(стандартно 50грн), все повністю дистанційно і без проблем,відкрив віртуалку до 15хв. Зарахували по 100грн майже зразу. Якшо цікаво пишіть в особисті повідомлення
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:27
В прямом. У меня по ЭН в мобильном приложении новой почты в разделе "К оплате" есть общая сумма и расшифровка из двух позиций
Услуги по доставке и Контроль оплаты.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:15
tarasum это все получили
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 січ, 2021 06:00
Re: А-Банк
velvet, мобильное приложение рисует "Контроль оплаты" и для наложки в пользу физлица
omb, раньше можно было узнать через отслеживание на сайте, сейчас по состоянию тяжело определить.
Пользуйтесь кошерными картами, служба поддержки которых подскажет МСС-код неуспешной операции
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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