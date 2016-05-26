RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:14

MASolomko по мсс то понятно, там и лимитом можно пытаться играться.. я думал можно так, чтобы сразу :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1842184318441845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77, Djus, miltador, patrikk, velvet, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4534, 4535, 4536
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45358 5568852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 09:42
Алексей77
Альфа-Банк 1 ... 9226, 9227, 9228
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92270 10984209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 09:24
Alfa_Bank
Європейський промисловий банк 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:30
57 12258
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 06:21
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28364)
11.01.2021 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.