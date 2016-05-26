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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:14

MASolomko по мсс то понятно, там и лимитом можно пытаться играться.. я думал можно так, чтобы сразу :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:56

  MASolomko написав:velvet, мобильное приложение рисует "Контроль оплаты" и для наложки в пользу физлица :D

omb, раньше можно было узнать через отслеживание на сайте, сейчас по состоянию тяжело определить. :(
Пользуйтесь кошерными картами, служба поддержки которых подскажет МСС-код неуспешной операции ;)

У меня были случаи именно покупки при оплате наложки в пользу физлица, но да я всегда проверяю МСС картой Альфы . А про контроль оплаты насколько помню именно Вы первый раз написали в ветке как лучше оплачивать наложку на новой почте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:32

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать валютную карту в иб и сразу ей пользоваться до реал получения? Купить валюту и разместить депо? Потом уже ее получить когда выпустят.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:38

...
Востаннє редагувалось IDAN в Пон 11 січ, 2021 11:49, всього редагувалось 1 раз.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40

Re: А-Банк

ВИРТУАЛКУ можно оформить в валюте.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:39

Re: А-Банк

Подскажите пожалуйста в Абанке за покупки на Алиэкспресс есть кешбек? Если да,то какая это карта для оплаты?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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