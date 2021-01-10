Додано: Пон 11 січ, 2021 12:39

Подскажите пожалуйста в Абанке за покупки на Алиэкспресс есть кешбек? Если да,то какая это карта для оплаты?

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!