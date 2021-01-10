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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:14
MASolomko по мсс то понятно, там и лимитом можно пытаться играться.. я думал можно так, чтобы сразу
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:56
У меня были случаи именно покупки при оплате наложки в пользу физлица, но да я всегда проверяю МСС картой Альфы . А про контроль оплаты насколько помню именно Вы первый раз написали в ветке как лучше оплачивать наложку на новой почте.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать валютную карту в иб и сразу ей пользоваться до реал получения? Купить валюту и разместить депо? Потом уже ее получить когда выпустят.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:38
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Востаннє редагувалось IDAN в Пон 11 січ, 2021 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40
Re: А-Банк
ВИРТУАЛКУ можно оформить в валюте.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:39
Re: А-Банк
Подскажите пожалуйста в Абанке за покупки на Алиэкспресс есть кешбек? Если да,то какая это карта для оплаты?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:45
Но нужно учитывать, что у Укрсиба очень плохой курс.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:01
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:07
Но 5% с учетом курса они монут превратиться и в 3-3,5%. Я обычно на Aliexpress по О.Карте покупаю. Там 5% пусть и грязными, но за кредитные и курс лучше. В итоге получается выгоднее, чем Укрсибом.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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