|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:14
А как правильнее-быстрее-дешевле переслать с привата грн для открытия депозита и получения трансфер бонуса?
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:18
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23
andreyiskra написав:
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:28
vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2712
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19060
|2689491
|
Пон 11 січ, 2021 17:27
wtf
|
|2270
|724384
|
|
|92278
|10985705
|
|