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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:14

Re: А-Банк

А как правильнее-быстрее-дешевле переслать с привата грн для открытия депозита и получения трансфер бонуса?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:18

Re: А-Банк

Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1054
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23

  andreyiskra написав:Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.

Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?
vanok
 
Повідомлень: 257
З нами з: 12.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:28

vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2712
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