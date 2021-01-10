|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:14
А как правильнее-быстрее-дешевле переслать с привата грн для открытия депозита и получения трансфер бонуса?
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:18
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23
andreyiskra написав:
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:28
vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2712
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:30
хуторянка написав:vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
тумба привата 0.5%, которые моно компенсирует с учетом налога, было так. откуда 20%?
Востаннє редагувалось vanok
в Пон 11 січ, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:45
vanok написав:
откуда 20%?
налог на кб
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45367
|5570697
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19063
|2689721
|
|
|2271
|724446
|
Пон 11 січ, 2021 18:14
cohan
|