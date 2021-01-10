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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:14
А как правильнее-быстрее-дешевле переслать с привата грн для открытия депозита и получения трансфер бонуса?
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vanok
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:18
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
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andreyiskra
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23
andreyiskra написав:
Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?
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vanok
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:28
vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:30
хуторянка написав:vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
тумба привата 0.5%, которые моно компенсирует с учетом налога, было так. откуда 20%?
Востаннє редагувалось vanok
в Пон 11 січ, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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vanok
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:45
vanok написав:
откуда 20%?
налог на кб
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:58
Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..
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escobar
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14
escobar написав:
Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..
Сэп. Не совсем моментально, но всё-таки
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 11 січ, 2021 20:15
escobar написав:
Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..
СЕП - так, П2П - ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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