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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:14

Re: А-Банк

А как правильнее-быстрее-дешевле переслать с привата грн для открытия депозита и получения трансфер бонуса?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:18

Re: А-Банк

Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:23

  andreyiskra написав:Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.

Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?
vanok
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:28

vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:30

  хуторянка написав:vanok
за тумбу заплатить прийдется-как минимум 20% потерь

тумба привата 0.5%, которые моно компенсирует с учетом налога, было так. откуда 20%?
Востаннє редагувалось vanok в Пон 11 січ, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:45

Re: А-Банк

  vanok написав:откуда 20%?

налог на кб
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:58

Re: А-Банк

Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:14

  escobar написав:Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..

Сэп. Не совсем моментально, но всё-таки
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:15

  escobar написав:Буду благодарен, если напомните о тарифах.
Можно ли тут сейчас с зеленой карты моментально вывести свои средства без комисии? СЭП, вытянуть п2п приложением другого банка..

СЕП - так, П2П - ні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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