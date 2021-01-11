RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:06

Re: А-Банк

  velvet написав:Моментально без комиссии с зелёной карты можете отправить п2п из мобильного приложения Абанк24 перевод на карту

уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 23.11.14
Подякував: 680 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:07

  Goodman написав:
  velvet написав:Моментально без комиссии с зелёной карты можете отправить п2п из мобильного приложения Абанк24 перевод на карту

уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.

Естественно, но вопрос был о другом
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3401
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28

Re: А-Банк

  velvet написав:Естественно, но вопрос был о другом

необязательно бить "программистами" в ответах - иногда расширенний ответ предостерегает/спасает от необдуманних действий. Бабло не любит резких и поспешних решений.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 23.11.14
Подякував: 680 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:32

  vanok написав:
  andreyiskra написав:Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.

Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?

а что уже через тумбу напрямую нельзя перекидывать с ПБ на А? Трансфер бонус получить от Ашки.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 14.12.20
Подякував: 59 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:47

  Goodman написав:
  velvet написав:Естественно, но вопрос был о другом

необязательно бить "программистами" в ответах - иногда расширенний ответ предостерегает/спасает от необдуманних действий. Бабло не любит резких и поспешних решений.

Я Ваш ответ тоже могу дополнить типа где ещё бесплатная обналичка или выше % на остаток, но зачем ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3401
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:29

Так, так. А что тут, на зеленой, в отличии от универсальной, п2п в другие банки без комиссии?
А зачем я тогда мозги парю, а.. :lol:


  Goodman написав:уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.

Так что, после вноса нала лучше пару дней на счету подержать?


  velvet написав:Я Ваш ответ тоже могу дополнить типа где ещё бесплатная обналичка или выше % на остаток, но зачем ?

Ну в фарсике процент выше, да и в алле для депо до месяца условия получше малость.
А обналичка - на КДВ же деньги без комиссии перебросить только через депозит, ничего не путаю?
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 30.05.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1844184518461847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, melkh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4536, 4537, 4538
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45373 5571656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 22:41
sergia
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 749, 750, 751
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7500 1690344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 22:34
ukrprom2014
Идея Банк 1 ... 1905, 1906, 1907
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19065 2690050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 22:32
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9947)
11.01.2021 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.