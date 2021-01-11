уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:06
Re: А-Банк
уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:07
Естественно, но вопрос был о другом
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Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28
Re: А-Банк
необязательно бить "программистами" в ответах - иногда расширенний ответ предостерегает/спасает от необдуманних действий. Бабло не любит резких и поспешних решений.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:32
а что уже через тумбу напрямую нельзя перекидывать с ПБ на А? Трансфер бонус получить от Ашки.
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:47
Я Ваш ответ тоже могу дополнить типа где ещё бесплатная обналичка или выше % на остаток, но зачем ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:29
Так, так. А что тут, на зеленой, в отличии от универсальной, п2п в другие банки без комиссии?
А зачем я тогда мозги парю, а..
Так что, после вноса нала лучше пару дней на счету подержать?
Ну в фарсике процент выше, да и в алле для депо до месяца условия получше малость.
А обналичка - на КДВ же деньги без комиссии перебросить только через депозит, ничего не путаю?
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