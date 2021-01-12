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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:06

Re: А-Банк

  velvet написав:Моментально без комиссии с зелёной карты можете отправить п2п из мобильного приложения Абанк24 перевод на карту

уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:07

  Goodman написав:
  velvet написав:Моментально без комиссии с зелёной карты можете отправить п2п из мобильного приложения Абанк24 перевод на карту

уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.

Естественно, но вопрос был о другом
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:28

Re: А-Банк

  velvet написав:Естественно, но вопрос был о другом

необязательно бить "программистами" в ответах - иногда расширенний ответ предостерегает/спасает от необдуманних действий. Бабло не любит резких и поспешних решений.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:32

  vanok написав:
  andreyiskra написав:Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.

Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?

а что уже через тумбу напрямую нельзя перекидывать с ПБ на А? Трансфер бонус получить от Ашки.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:47

  Goodman написав:
  velvet написав:Естественно, но вопрос был о другом

необязательно бить "программистами" в ответах - иногда расширенний ответ предостерегает/спасает от необдуманних действий. Бабло не любит резких и поспешних решений.

Я Ваш ответ тоже могу дополнить типа где ещё бесплатная обналичка или выше % на остаток, но зачем ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:29

Так, так. А что тут, на зеленой, в отличии от универсальной, п2п в другие банки без комиссии?
А зачем я тогда мозги парю, а.. :lol:


  Goodman написав:уйдет моментально, но в некоторих банках деньги должни отлежаться.

Так что, после вноса нала лучше пару дней на счету подержать?


  velvet написав:Я Ваш ответ тоже могу дополнить типа где ещё бесплатная обналичка или выше % на остаток, но зачем ?

Ну в фарсике процент выше, да и в алле для депо до месяца условия получше малость.
А обналичка - на КДВ же деньги без комиссии перебросить только через депозит, ничего не путаю?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 08:42

  sergia написав:
  vanok написав:
  andreyiskra написав:Конкорд-моно-Абанк. Я бы так наверное сделал со своим набором карт.

Че не сразу в моно через тумбу? моно-абанк - напрямую перевод на карту или сэп? ограничений по сумме нет?

а что уже через тумбу напрямую нельзя перекидывать с ПБ на А? Трансфер бонус получить от Ашки.

В том и вопрос, защитает ли А такой переброс как трансфер?
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 19:04

Подскажите пожалуйста, а есть ли такие тумбы, через которые пополнение карты с карты идёт не как переброска с карты на карту, а как оплата по реквизитам (коммунальные)? Можно в личку :oops:
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:30

    І банкомати, щоб зняття готівки проходило як квіти або таксі.
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    Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:48

    Re: А-Банк

      klug написав:І банкомати, щоб зняття готівки проходило як квіти або таксі.
    чому б ні..... , є одна стежка , кешбек 5% , витрати - 3,5% , тобі за "диванні роботи" 1,5%. Не фонтан , але струмочок.
    ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
    +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz     ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
    Goodman
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