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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:21
Goodman написав: klug написав:
І банкомати, щоб зняття готівки проходило як квіти або таксі.
чому б ні..... , є одна стежка , кешбек 5% , витрати - 3,5% , тобі за "диванні роботи" 1,5%. Не фонтан , але струмочок.
Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Вів 12 січ, 2021 21:11
wtf
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