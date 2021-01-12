Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:21
Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 січ, 2021 07:05
Re: А-Банк
В иб не могу зайти через приложение. У всех так?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 13 січ, 2021 07:09
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:52
Re: А-Банк
Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:59
Re: А-Банк
Мне только что без проблем дало выбрать КДВ. Делал в приложении.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
|