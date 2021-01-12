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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:21

  Goodman написав:
  klug написав:І банкомати, щоб зняття готівки проходило як квіти або таксі.
чому б ні..... , є одна стежка , кешбек 5% , витрати - 3,5% , тобі за "диванні роботи" 1,5%. Не фонтан , але струмочок.

Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:05

Re: А-Банк

В иб не могу зайти через приложение. У всех так?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:09

  Алексей77 написав:В иб не могу зайти через приложение. У всех так?

У меня работает.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:52

Re: А-Банк

Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1598
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:59

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?

Мне только что без проблем дало выбрать КДВ. Делал в приложении.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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