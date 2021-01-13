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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:21

  Goodman написав:
  klug написав:І банкомати, щоб зняття готівки проходило як квіти або таксі.
чому б ні..... , є одна стежка , кешбек 5% , витрати - 3,5% , тобі за "диванні роботи" 1,5%. Не фонтан , але струмочок.

Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:05

Re: А-Банк

В иб не могу зайти через приложение. У всех так?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 07:09

  Алексей77 написав:В иб не могу зайти через приложение. У всех так?

У меня работает.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:52

Re: А-Банк

Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 09:59

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?

Мне только что без проблем дало выбрать КДВ. Делал в приложении.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:06

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Но при отказе от продления нет выбора КДВ.

Может она у Вас заблокирована?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:38

  ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:Но при отказе от продления нет выбора КДВ.

Может она у Вас заблокирована?

Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ. Похоже на чепуху
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:57

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ. Похоже на чепуху

А Вы досрочно пытаетесь разорвать или просто отменяете пролонгацию? При отмене пролонгации вроде как должно давать выбирать любую карту, и у меня есть выбор.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:21

Re: А-Банк

Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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