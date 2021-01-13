Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:21
Хто про що... Стежка - не "тубма" і не банкомат. У стежки перед новим роком відчутно порізали ліміти, тому зважайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 січ, 2021 07:05
Re: А-Банк
В иб не могу зайти через приложение. У всех так?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 13 січ, 2021 07:09
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:52
Re: А-Банк
Заработал. Но при отказе от продления нет выбора КДВ. Только Зеленая светится.
А надо выплатить на КДВ, как быть?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:59
Re: А-Банк
Мне только что без проблем дало выбрать КДВ. Делал в приложении.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:06
Re: А-Банк
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:38
Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ. Похоже на чепуху
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:57
Re: А-Банк
А Вы досрочно пытаетесь разорвать или просто отменяете пролонгацию? При отмене пролонгации вроде как должно давать выбирать любую карту, и у меня есть выбор.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:21
Re: А-Банк
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?
И еще кто оформлялся недавно. Это нормальная практика, что никаких бумаг для подписи при оформлении Зеленой карты не давали. Только сфоткали и все.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:14
Re: А-Банк
КБ за открытие карты
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