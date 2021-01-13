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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:38
wtf ,да.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:14
Re: А-Банк
теоретично ніяких лімітів нема, все що треба - замовити через менеджера в відділенні.
Якщо сума велика треба продумати техніку безпеки, наприклад - не домовлятись на точну дату, коли завітаєте і ін.
PS в Приватбанку (який колись був старшим братом Абанку коли замовляєш готівку писало 20 000 валюти за раз можна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:46
Re: А-Банк
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00
Так если отказ от продления, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:20
Разместить депозит с уни, и выплатить его на кдв (или сделать такую замену в процессе) - можно не для всех депозитов по сроку
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:23
Якщо не завітаєте в відділення в той день,на який замовлена валюта, то на наступний її вже не буде і треба буде знову замовляти.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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