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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1846184718481849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:38

wtf ,да.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:14

Re: А-Банк

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?



теоретично ніяких лімітів нема, все що треба - замовити через менеджера в відділенні.
Якщо сума велика треба продумати техніку безпеки, наприклад - не домовлятись на точну дату, коли завітаєте і ін.

PS в Приватбанку (який колись був старшим братом Абанку коли замовляєш готівку писало 20 000 валюти за раз можна
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:46

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00

  MASolomko написав:
  Алексей77 написав:Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?

Так если отказ от продления, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:20

Разместить депозит с уни, и выплатить его на кдв (или сделать такую замену в процессе) - можно не для всех депозитов по сроку
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:23

  greenozon написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?



теоретично ніяких лімітів нема, все що треба - замовити через менеджера в відділенні.
Якщо сума велика треба продумати техніку безпеки, наприклад - не домовлятись на точну дату, коли завітаєте і ін.

PS в Приватбанку (який колись був старшим братом Абанку коли замовляєш готівку писало 20 000 валюти за раз можна

Якщо не завітаєте в відділення в той день,на який замовлена валюта, то на наступний її вже не буде і треба буде знову замовляти.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:29

  _PORT_UA написав:И еще кто оформлялся недавно. Это нормальная практика, что никаких бумаг для подписи при оформлении Зеленой карты не давали. Только сфоткали и все.

месяц назад оформляли, также было.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:53

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  Алексей77 написав:Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?

Так если отказ от продления, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.

выплатил на зелёную. отказ от продления.
перевод за раз 24999? через ИБ. без комиссии?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:01

  Алексей77 написав:
  ruvex написав:
  MASolomko написав:Сколько дней прошло с момента открытия депозита?

Так если отказ от продления, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.

выплатил на зелёную. отказ от продления.
перевод за раз 24999? через ИБ. без комиссии?

Отправьте сэпом. 100% сума пройдет. И без комиссии. А р2р то такое :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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