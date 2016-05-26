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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:38
wtf ,да.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:14
_PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?
теоретично ніяких лімітів нема, все що треба - замовити через менеджера в відділенні.
Якщо сума велика треба продумати техніку безпеки, наприклад - не домовлятись на точну дату, коли завітаєте і ін.
PS в Приватбанку (який колись був старшим братом Абанку коли замовляєш готівку писало 20 000 валюти за раз можна
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:46
Алексей77 написав:
Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:00
MASolomko написав: Алексей77 написав:
Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
Так если отказ от продления
, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:20
Разместить депозит с уни, и выплатить его на кдв (или сделать такую замену в процессе) - можно не для всех депозитов по сроку
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:23
greenozon написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли лимиты на снятия валюты с виртуальной карты и если есть, то какие в месяц?
теоретично ніяких лімітів нема, все що треба - замовити через менеджера в відділенні.
Якщо сума велика треба продумати техніку безпеки, наприклад - не домовлятись на точну дату, коли завітаєте і ін.
PS в Приватбанку (який колись був старшим братом Абанку коли замовляєш готівку писало 20 000 валюти за раз можна
Якщо не завітаєте в відділення в той день,на який замовлена валюта, то на наступний її вже не буде і треба буде знову замовляти.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:29
_PORT_UA написав:
И еще кто оформлялся недавно. Это нормальная практика, что никаких бумаг для подписи при оформлении Зеленой карты не давали. Только сфоткали и все.
месяц назад оформляли, также было.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:53
ruvex написав: MASolomko написав: Алексей77 написав:
Сказали на ГЛ, что если открывали с УНИ, то и выплата на УНИ.
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
Так если отказ от продления
, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.
выплатил на зелёную. отказ от продления.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:01
Алексей77 написав: ruvex написав: MASolomko написав:
Сколько дней прошло с момента открытия депозита?
Так если отказ от продления
, о чем написал ТС, то он доступен для выбора за месяц до окончания (для неразрывных).
п.с. Изначально вопрос не содержит в себе всей информации необходимой для исчерпывающего ответа.
выплатил на зелёную. отказ от продления.
перевод за раз 24999? через ИБ. без комиссии?
Отправьте сэпом. 100% сума пройдет. И без комиссии. А р2р то такое
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:04
Народ, бачу на карті відділень, що деякі мають банкомати, жодного разу не мачив власних ATM А-банку, це дійсно власні встановлені у відділеннях чи знову виїзджають на чужих?
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