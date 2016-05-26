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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 01:31

Народ, поскажите, если вклад оформляется по акции Зимний запас, то будет ли начислен трансфер-бонус? В условиях вклада написано, что "дополнительный процент не суммируется с другими дополнительными процентами". Входит ли трансфер-бонус в понятие этих дополнительных процентов?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 11.02.14
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  #<1 ... 1847184818491850
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