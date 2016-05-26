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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 01:31
Народ, поскажите, если вклад оформляется по акции Зимний запас, то будет ли начислен трансфер-бонус? В условиях вклада написано, что "дополнительный процент не суммируется с другими дополнительными процентами". Входит ли трансфер-бонус в понятие этих дополнительных процентов?
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