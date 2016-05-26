Традиционно тут нет своих банкоматов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22
Re: А-Банк
Традиционно тут нет своих банкоматов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40
melkh согласно статистике НБУ на декабрь 2020 года, у А-Банка 0 собственных банкоматов, но есть 24 банковских платежных терминалов. Это единственный банк из ТОП-10 банков по кол-ву выпущенных карт, который не имеет СОБСТВЕННЫХ банкоматов.
ТОП-10 и кол-во банкоматов:
1. АТ КБ "ПриватБанк" - 7,473 шт.
2. АТ "Ощадбанк" - 3,131 шт.
3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 22 шт.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1,668 шт.
5. АТ "ПУМБ" - 739 шт.
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" - 726 шт.
7. АТ "УКРСИББАНК" - 994 шт.
8. АБ "УКРГАЗБАНК" - 738 шт.
9. АТ "А - БАНК" - 0 шт.
10. АТ "ОТП БАНК" - 163 шт.
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