RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22

Re: А-Банк

  melkh написав:жодного разу не мачив власних ATM А-банку, це дійсно власні встановлені у відділеннях чи знову виїзджають на чужих?

Традиционно тут нет своих банкоматов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40

melkh согласно статистике НБУ на декабрь 2020 года, у А-Банка 0 собственных банкоматов, но есть 24 банковских платежных терминалов. Это единственный банк из ТОП-10 банков по кол-ву выпущенных карт, который не имеет СОБСТВЕННЫХ банкоматов.
ТОП-10 и кол-во банкоматов:
1. АТ КБ "ПриватБанк" - 7,473 шт.
2. АТ "Ощадбанк" - 3,131 шт.
3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 22 шт.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1,668 шт.
5. АТ "ПУМБ" - 739 шт.
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" - 726 шт.
7. АТ "УКРСИББАНК" - 994 шт.
8. АБ "УКРГАЗБАНК" - 738 шт.
9. АТ "А - БАНК" - 0 шт.
10. АТ "ОТП БАНК" - 163 шт.
unknownurl
 
Повідомлень: 319
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1847184818491850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Kalgan, velvet і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4545, 4546, 4547
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45461 5590186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 15:26
clientage
Альфа-Банк 1 ... 9238, 9239, 9240
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92390 11006887
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 14:47
Alfa_Bank
РВС Банк 1 ... 50, 51, 52
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
513 78521
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 січ, 2021 14:04
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.