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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22

Re: А-Банк

  melkh написав:жодного разу не мачив власних ATM А-банку, це дійсно власні встановлені у відділеннях чи знову виїзджають на чужих?

Традиционно тут нет своих банкоматов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40

melkh согласно статистике НБУ на декабрь 2020 года, у А-Банка 0 собственных банкоматов, но есть 24 банковских платежных терминалов. Это единственный банк из ТОП-10 банков по кол-ву выпущенных карт, который не имеет СОБСТВЕННЫХ банкоматов.
ТОП-10 и кол-во банкоматов:
1. АТ КБ "ПриватБанк" - 7,473 шт.
2. АТ "Ощадбанк" - 3,131 шт.
3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 22 шт.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1,668 шт.
5. АТ "ПУМБ" - 739 шт.
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" - 726 шт.
7. АТ "УКРСИББАНК" - 994 шт.
8. АБ "УКРГАЗБАНК" - 738 шт.
9. АТ "А - БАНК" - 0 шт.
10. АТ "ОТП БАНК" - 163 шт.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:38

Re: А-Банк

А як квитанцію собі відправити за оплату, проведену зі смартфону через АБанк24?
--
Вже найшов - через Архів.
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Re: А-Банк

Подскажите, "Трансфер-бонус" до конца января будет действовать?
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