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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22

Re: А-Банк

  melkh написав:жодного разу не мачив власних ATM А-банку, це дійсно власні встановлені у відділеннях чи знову виїзджають на чужих?

Традиционно тут нет своих банкоматов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40

melkh согласно статистике НБУ на декабрь 2020 года, у А-Банка 0 собственных банкоматов, но есть 24 банковских платежных терминалов. Это единственный банк из ТОП-10 банков по кол-ву выпущенных карт, который не имеет СОБСТВЕННЫХ банкоматов.
ТОП-10 и кол-во банкоматов:
1. АТ КБ "ПриватБанк" - 7,473 шт.
2. АТ "Ощадбанк" - 3,131 шт.
3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 22 шт.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1,668 шт.
5. АТ "ПУМБ" - 739 шт.
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" - 726 шт.
7. АТ "УКРСИББАНК" - 994 шт.
8. АБ "УКРГАЗБАНК" - 738 шт.
9. АТ "А - БАНК" - 0 шт.
10. АТ "ОТП БАНК" - 163 шт.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:38

Re: А-Банк

А як квитанцію собі відправити за оплату, проведену зі смартфону через АБанк24?
--
Вже найшов - через Архів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:12

Re: А-Банк

Подскажите, "Трансфер-бонус" до конца января будет действовать?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:41

  pfauter написав:Подскажите, "Трансфер-бонус" до конца января будет действовать?

Саме так...якщо не продовжать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:35

Re: А-Банк

Панове, подскажите плиз категории КБ и процент за "свои" по Зеленке в январе
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

  Andey написав:Панове, подскажите плиз категории КБ и процент за "свои" по Зеленке в январе



Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
7% - Таксі
5% - Книги
5% - Подорожі
5% - Квіти
3%- Тварини
3% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти

Партнерський кешбек:
5% - Eldorado
5% - Цитрус
3% - Glusco
5% - apteka24.ua
3% - Toplyvo UA
10% - Book24
7% - EnglishDom
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:31

Re: А-Банк

Здравствуйте
20.01.2021г в отделении Херсонской обл. г. Новая Каховка по ул. Энтузиастов 1/11 при оформлении зелёной карточки . в 11,03часов мне было сообщено что обслуживание в А-банке приостановлено по неизвестным причинам
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона.
marmur_77
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:53

marmur_77 а кто его тут рассмотрит?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:59

  marmur_77 написав:Здравствуйте
20.01.2021г в отделении Херсонской обл. г. Новая Каховка по ул. Энтузиастов 1/11 при оформлении зелёной карточки . в 11,03часов мне было сообщено что обслуживание в А-банке приостановлено по неизвестным причинам
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона.

А шо тепла лінія каже?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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