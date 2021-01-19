Традиционно тут нет своих банкоматов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:22
Re: А-Банк
Традиционно тут нет своих банкоматов.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40
melkh согласно статистике НБУ на декабрь 2020 года, у А-Банка 0 собственных банкоматов, но есть 24 банковских платежных терминалов. Это единственный банк из ТОП-10 банков по кол-ву выпущенных карт, который не имеет СОБСТВЕННЫХ банкоматов.
ТОП-10 и кол-во банкоматов:
1. АТ КБ "ПриватБанк" - 7,473 шт.
2. АТ "Ощадбанк" - 3,131 шт.
3. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" - 22 шт.
4. АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 1,668 шт.
5. АТ "ПУМБ" - 739 шт.
6. АТ "АЛЬФА-БАНК" - 726 шт.
7. АТ "УКРСИББАНК" - 994 шт.
8. АБ "УКРГАЗБАНК" - 738 шт.
9. АТ "А - БАНК" - 0 шт.
10. АТ "ОТП БАНК" - 163 шт.
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:38
Re: А-Банк
А як квитанцію собі відправити за оплату, проведену зі смартфону через АБанк24?
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Вже найшов - через Архів.
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:12
Re: А-Банк
Подскажите, "Трансфер-бонус" до конца января будет действовать?
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:41
Саме так...якщо не продовжать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:35
Re: А-Банк
Панове, подскажите плиз категории КБ и процент за "свои" по Зеленке в январе
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
20% - Кіно
7% - Таксі
5% - Книги
5% - Подорожі
5% - Квіти
3%- Тварини
3% - Краса
3% - Кафе та ресторани
3% - Одяг та взуття
2% - Продукти
Партнерський кешбек:
5% - Eldorado
5% - Цитрус
3% - Glusco
5% - apteka24.ua
3% - Toplyvo UA
10% - Book24
7% - EnglishDom
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:31
Re: А-Банк
Здравствуйте
20.01.2021г в отделении Херсонской обл. г. Новая Каховка по ул. Энтузиастов 1/11 при оформлении зелёной карточки . в 11,03часов мне было сообщено что обслуживание в А-банке приостановлено по неизвестным причинам
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:53
marmur_77 а кто его тут рассмотрит?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:59
А шо тепла лінія каже?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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