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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:46
Квесторе_поверніться до нее видать дело не дошло
Кешбечные карты!
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:54
Re: А-Банк
Мы рассмотрели Ваше обращение, но не видим ни адреса ни телефона.
Спасибо что воспользовались услугами банка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10
А на мінфіні братки відповідають?
Може туди спрямувати шановного Форумчанина?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:20
Re: А-Банк
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:39
А ні ...знову деза від Вас як про 300 грн в підписі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:40
Добрый день!
Мы проверили детальнее по Вашему сигналу информацию!
Обслуживание восстановлено в стандартном режиме, ожидаем Вас в отделении!
Спасибо за принятый звонок:)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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