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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:46
Квесторе_поверніться до нее видать дело не дошло
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:54
marmur_77 написав:
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона
Мы рассмотрели Ваше обращение, но не видим ни адреса ни телефона.
Спасибо что воспользовались услугами банка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10
ukrprom2014 написав: marmur_77 написав:
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона
Мы рассмотрели Ваше обращение, но не видим ни адреса ни телефона.
Спасибо что воспользовались услугами банка.
А на мінфіні братки відповідають?
Може туди спрямувати шановного Форумчанина?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:39
ukrprom2014 написав: Квесторе_поверніться написав:
А на мінфіні братки відповідають?
Звісно ж ні
А ні ...знову деза від Вас як про 300 грн в підписі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:40
marmur_77 написав:
Здравствуйте
20.01.2021г в отделении Херсонской обл. г. Новая Каховка по ул. Энтузиастов 1/11 при оформлении зелёной карточки . в 11,03часов мне было сообщено что обслуживание в А-банке приостановлено по неизвестным причинам
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона.
Добрый день!
Мы проверили детальнее по Вашему сигналу информацию!
Обслуживание восстановлено в стандартном режиме, ожидаем Вас в отделении!
Спасибо за принятый звонок:)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 21 січ, 2021 00:29
Квесторе_поверніться написав:
А ні ...знову деза від Вас як про 300 грн в підписі.
Ви смайлика у тому дописі не помітили?
А він та м є
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 21 січ, 2021 00:49
какая полезная переписка...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2845
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 215 раз.
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