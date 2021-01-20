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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:46

Квесторе_поверніться до нее видать дело не дошло
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:54

Re: А-Банк

  marmur_77 написав:Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона

Мы рассмотрели Ваше обращение, но не видим ни адреса ни телефона.
Спасибо что воспользовались услугами банка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:10

  ukrprom2014 написав:
  marmur_77 написав:Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона

Мы рассмотрели Ваше обращение, но не видим ни адреса ни телефона.
Спасибо что воспользовались услугами банка.

А на мінфіні братки відповідають?
Може туди спрямувати шановного Форумчанина?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:20

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А на мінфіні братки відповідають?

Звісно ж ні :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:39

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:А на мінфіні братки відповідають?

Звісно ж ні :)

А ні ...знову деза від Вас як про 300 грн в підписі. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:40

  marmur_77 написав:Здравствуйте
20.01.2021г в отделении Херсонской обл. г. Новая Каховка по ул. Энтузиастов 1/11 при оформлении зелёной карточки . в 11,03часов мне было сообщено что обслуживание в А-банке приостановлено по неизвестным причинам
Прошу рассмотреть моё обращение и сообщить на электронный адрес или на номер телефона.

Добрый день!
Мы проверили детальнее по Вашему сигналу информацию!
Обслуживание восстановлено в стандартном режиме, ожидаем Вас в отделении!
Спасибо за принятый звонок:)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:29

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А ні ...знову деза від Вас як про 300 грн в підписі.

Ви смайлика у тому дописі не помітили?
А він та м є :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:49

какая полезная переписка...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:00

Re: А-Банк

А кто нибудь на 200 тысч депо оформлял?Риск есть какой?
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:06

  Анюта написав:А кто нибудь на 200 тысч депо оформлял?Риск есть какой?

Кто-то оформлял.Риски такие же как и в других банках. Главное не превышать 200000
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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