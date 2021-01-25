Выяснил через поддержку - проблема в отсутствии денег на счету.
"Умное" приложение А-банка тогда её не отражает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:27
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:31
Не касается
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:33
здесь же как у привата и моно- все операции в грейсе?
за всякие там снятия, переводы и др.квазикеши возьмет свои 4% и все?
в ноль не надо выходить
по зеленой
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:53
Да
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:54
Не треба
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 25 січ, 2021 20:01
Це гол у власні ворота чи невдала гра в нападі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 10:06
Суд 1й инстанции, тем более такой зашкварный...
Решение не вступило в законную силу.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 26 січ, 2021 10:51
Там ще і рішення немає...але громадскість вже пильно слідкує.
Те що Братки і Бєня неповязані особи ну ніколи не повірю.
В свій час навіть до футболу Братки вуйця вязали...але не зрослось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:48
Re: А-Банк
чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є
промокод від Мінфіна UF9U733
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