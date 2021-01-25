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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:27

  wolt450 написав:
  Adast написав:А это у всех так, или только у меня?
Не позволяет выбрать карту А-банка.
Зображення

все ок

Выяснил через поддержку - проблема в отсутствии денег на счету.
"Умное" приложение А-банка тогда её не отражает.
Adast
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:31

  Vorlon написав:Интернет-лимит по карте не касается же операций по переводу на карту другого банка, инициированного из мобильного приложения?

Не касается
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:33

здесь же как у привата и моно- все операции в грейсе?
за всякие там снятия, переводы и др.квазикеши возьмет свои 4% и все?
в ноль не надо выходить
по зеленой
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:53

  v57 написав:здесь же как у привата и моно- все операции в грейсе?
за всякие там снятия, переводы и др.квазикеши возьмет свои 4% и все?
в ноль не надо выходить
по зеленой

Да
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:54

  v57 написав:здесь же как у привата и моно- все операции в грейсе?
за всякие там снятия, переводы и др.квазикеши возьмет свои 4% и все?
в ноль не надо выходить
по зеленой

Не треба
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 19:20

+
а кроме этих трех какие еще так считают?
и не помню
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 20:01

Це гол у власні ворота чи невдала гра в нападі?
https://finance.liga.net/bank/novosti/delo-o-zaschite-chesti-i-dostoinstva-surkisov-investbankir-fursa-govorit-o-pobede
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:06

  Квесторе_поверніться написав:Це гол у власні ворота чи невдала гра в нападі?
https://finance.liga.net/bank/novosti/delo-o-zaschite-chesti-i-dostoinstva-surkisov-investbankir-fursa-govorit-o-pobede

Суд 1й инстанции, тем более такой зашкварный...
Решение не вступило в законную силу.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 10:51

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це гол у власні ворота чи невдала гра в нападі?
https://finance.liga.net/bank/novosti/delo-o-zaschite-chesti-i-dostoinstva-surkisov-investbankir-fursa-govorit-o-pobede

Суд 1й инстанции, тем более такой зашкварный...
Решение не вступило в законную силу.

Там ще і рішення немає...але громадскість вже пильно слідкує.
Те що Братки і Бєня неповязані особи ну ніколи не повірю.
В свій час навіть до футболу Братки вуйця вязали...але не зрослось. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:48

Re: А-Банк

чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є
промокод від Мінфіна UF9U733
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