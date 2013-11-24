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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 18:51
wolt450 написав:
чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є
скільки нулів в платежі, куди був платіж?
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sergia
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:34
sergia написав: wolt450 написав:
чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є
скільки нулів в платежі, куди був платіж?
10000 p2p
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wolt450
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:58
Сегодня закончился крупный депозит и банк почти сразу предложил уведомлением в мобильное приложение карту Платинум (с бесплатным выпуском и обслуживанием) при условии увеличения суммы депозитов до 400 тысяч гривен. Неинтересно...
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Vorlon
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Додано: Сер 27 січ, 2021 11:02
Vorlon написав:
Сегодня закончился крупный депозит и банк почти сразу предложил уведомлением в мобильное приложение карту Платинум (с бесплатным выпуском и обслуживанием) при условии увеличения суммы депозитов до 400 тысяч гривен. Неинтересно...
Не більше Фонда...Братки в клінчі з НБУ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Вів 26 січ, 2021 22:04
sens
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