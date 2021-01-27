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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 15:13
Порт написав:
Возможно депозиты в наличии у клиента только неразрывные.
Нет, там разрывной был и в веб-версии даже кнопка отображается)
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:02
wolt450 написав: sergia написав: wolt450 написав:
чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є
скільки нулів в платежі, куди був платіж?
10000 p2p
странно, у них паранойя наверное.
я думал платеж минимум раза в 3 больше
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sergia
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:04
ukrprom2014 написав: Vorlon написав:
Сегодня закончился крупный депозит и банк почти сразу предложил уведомлением в мобильное приложение карту Платинум (с бесплатным выпуском и обслуживанием) при условии увеличения суммы депозитов до 400 тысяч гривен. Неинтересно...
А я бы забрал.И депо и карту
Попробуйте, Вы ничего не теряете. Вначале отдадут депо
, а дальше уже сами на месте сообразите как поступить
Если ломбард накроется, обслуживание карты будет стоить 200К, после чего ее можно будет повесить в рамку на стену.
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