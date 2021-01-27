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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 15:13

  Порт написав:Возможно депозиты в наличии у клиента только неразрывные.

Нет, там разрывной был и в веб-версии даже кнопка отображается)
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 17:02

  wolt450 написав:
  sergia написав:
  wolt450 написав:чудить ломбард
попав на відео підвердження невеликого платежу.
і Рукавичка 5399 тут не попадає в продукти, в Пумбі і Моно точно є

скільки нулів в платежі, куди був платіж?

10000 p2p

странно, у них паранойя наверное.
я думал платеж минимум раза в 3 больше
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:04

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Сегодня закончился крупный депозит и банк почти сразу предложил уведомлением в мобильное приложение карту Платинум (с бесплатным выпуском и обслуживанием) при условии увеличения суммы депозитов до 400 тысяч гривен. Неинтересно...

А я бы забрал.
И депо и карту :)
Попробуйте, Вы ничего не теряете.
Вначале отдадут депо, а дальше уже сами на месте сообразите как поступить :)

Если ломбард накроется, обслуживание карты будет стоить 200К, после чего ее можно будет повесить в рамку на стену.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:26

  Adast написав:
  Порт написав:Возможно депозиты в наличии у клиента только неразрывные.

Нет, там разрывной был и в веб-версии даже кнопка отображается)

Был не совсем прав. Кнопка "Разорвать" появляется спустя сутки после открытия депозита.
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:33

Re: А-Банк

A что за прикол у ломбарда - присылают мессагу о якобы вышедшей обнове, в верху в аппке горит кнопа "Версия приложения устарела. Обновить", а в плеймаркете последние изменения от 4 января. и к чему эта психическая атака :)?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:41

  Flamingo написав:A что за прикол у ломбарда - присылают мессагу о якобы вышедшей обнове, в верху в аппке горит кнопа "Версия приложения устарела. Обновить", а в плеймаркете последние изменения от 4 января. и к чему эта психическая атака :)?

В плеймаркете последняя версия от 26 января
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:43

  Flamingo написав:A что за прикол у ломбарда - присылают мессагу о якобы вышедшей обнове, в верху в аппке горит кнопа "Версия приложения устарела. Обновить", а в плеймаркете последние изменения от 4 января. и к чему эта психическая атака :)?

А у меня вчера апдейт прилетал.
Может у них рассинхрон с ПлейМаркет?
Adast
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