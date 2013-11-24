|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:25
velvet
ну как почему - чтобы пост написать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:59
velvet написав:
Почему? У меня вчера обновилось
Много использует gps и часто будит устройство.
Гляньте отзывы на ПлейМаркете
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2621
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:09
ukrprom2014 написав: velvet написав:
Почему? У меня вчера обновилось
Много использует gps и часто будит устройство.
Гляньте отзывы на ПлейМаркете
Не делайте из мухи слона, там один подобный отзыв.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3486
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:07
ukrprom2014 он давно уже с этого жпс не слазит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|45789
|5648719
|
|
|92669
|11065185
|
|
|352
|76918
|
|