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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:25
velvet
ну как почему - чтобы пост написать
Кешбечные карты!
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Додано: Чет 28 січ, 2021 19:59
velvet написав:
Почему? У меня вчера обновилось
Много использует gps и часто будит устройство.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 28 січ, 2021 20:09
ukrprom2014 написав: velvet написав:
Почему? У меня вчера обновилось
Много использует gps и часто будит устройство.
Гляньте отзывы на ПлейМаркете
Не делайте из мухи слона, там один подобный отзыв.
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velvet
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Додано: Чет 28 січ, 2021 23:07
ukrprom2014 он давно уже с этого жпс не слазит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17
omb написав:ukrprom2014
он давно уже с этого жпс не слазит
А что мешает запретить ему отслеживать местоположение?
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M-Audio
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:20
M-Audio
Тогда приложение не запустится
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Amid
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:58
Amid написав:M-Audio
Тогда приложение не запустится
Ну когда оно действительно жрало неимоверно трафик я ему действительно запретил выход в интернет окромя как через Вай-Фай. Да не запускалось. Но оно не особо то и нужно кроме как дома. В общем особых неудлбств не почувствовал. Потом подключил где-то через полгода - вроде жрать перестало. Пока наблюдаю
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:16
Amid написав:M-Audio
Тогда приложение не запустится
Це не так з тих пір, як випустили другу версію, тобто десь з літа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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