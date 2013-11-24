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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1853185418551856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
73
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:25

velvet ну как почему - чтобы пост написать :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:59

Re: А-Банк

  velvet написав:Почему? У меня вчера обновилось

Много использует gps и часто будит устройство.
Гляньте отзывы на ПлейМаркете
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:09

  ukrprom2014 написав:
  velvet написав:Почему? У меня вчера обновилось

Много использует gps и часто будит устройство.
Гляньте отзывы на ПлейМаркете

Не делайте из мухи слона, там один подобный отзыв.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:07

ukrprom2014 он давно уже с этого жпс не слазит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:17

  omb написав:ukrprom2014 он давно уже с этого жпс не слазит

А что мешает запретить ему отслеживать местоположение?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:20

M-Audio
Тогда приложение не запустится
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 09:58

  Amid написав:M-Audio
Тогда приложение не запустится

Ну когда оно действительно жрало неимоверно трафик я ему действительно запретил выход в интернет окромя как через Вай-Фай. Да не запускалось. Но оно не особо то и нужно кроме как дома. В общем особых неудлбств не почувствовал. Потом подключил где-то через полгода - вроде жрать перестало. Пока наблюдаю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:16

Власне спостереження по додатку АБанку - (мабуть після оновлення) - купив щось, приходить пуш і автоматом відкривається додаток - якого фіга? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:16

  Amid написав:M-Audio
Тогда приложение не запустится

Це не так з тих пір, як випустили другу версію, тобто десь з літа.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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