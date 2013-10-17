RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1888188918901891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 212
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
75
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 09:17

Прибуток в капітал
http://finbalance.com.ua/news/a-bank-ne-planu-viplatu-dividendiv-za-2020-rik
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36993
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:01

Re: А-Банк

Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.
Прораб
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.03.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 16:12

  Прораб написав:Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.

Без "до"
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6067
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 17:48

  Flamingo написав:
  Прораб написав:Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.

Без "до"

с "по" 8)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34020
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2680 раз.
Подякували: 4062 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 19:24

Flamingo
clientage
Впитал, 31 кровь из носу. :D
Прораб
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.03.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 02:20

Re: А-Банк

Нічим не порадував банк в сенсі кешбеку :-(
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 03.05.19
Подякував: 71 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 04:15

AleksD Ще у Спорт забули зайти - він теж нічим не радує :wink:
klug
 
Повідомлень: 5610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 252 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 06:37

  ruvex написав:
  Кассандра написав:Коллеги, подскажите! Не могу пополнить Зелёную картой другого банка. После ввода данных карты колёсико крутится бесконечно долго, но всё без толку (

Аналогично сегодня. Что на старой аппл, что уже на новой.



А де шукати нову апку?)
Dimaa
 
Повідомлень: 71
З нами з: 09.06.20
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:08

Re: А-Банк

Там тарифы обновили:
- с Зеленой на Желтую (КдВ) теперь без комиссии через АБанк24. Но в тарифах Желтой все равно висит 0.5% на вход, или раньше было 0.5% с Зеленой + 0.5% с Желтой?
unknownurl
 
Повідомлень: 473
З нами з: 01.10.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:26

Re: А-Банк

Как в приложении посмотреть сумму кэшбэка?
Сумма , наверное, меньше 100грн, складываю по операциям. Категории ещё не выбрал. Может поэтому не могу посмотреть?
lel
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1027 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1888188918901891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, velvet і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9422, 9423, 9424
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94232 11345695
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 17:43
Arien
ОКСІ БАНК 1 ... 109, 110, 111
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
1102 163342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 17:18
rollo
Юнекс Банк 1 ... 275, 276, 277
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2768 133441
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 16:49
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94233)
01.04.2021 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.