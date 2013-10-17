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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 бер, 2021 09:17
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:01
Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.
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Прораб
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Додано: Пон 29 бер, 2021 16:12
Прораб написав:
Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.
Без "до"
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Flamingo
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Додано: Пон 29 бер, 2021 17:48
Flamingo написав: Прораб написав:
Черкните. Зеленую гасить до 31 числа?
Благодарочка.
Без "до"
с "по"
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clientage
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Додано: Пон 29 бер, 2021 19:24
Flamingo clientage
Впитал, 31 кровь из носу.
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Прораб
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Додано: Чет 01 кві, 2021 04:15
AleksD
Ще у Спорт забули зайти - він теж нічим не радує
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Додано: Чет 01 кві, 2021 06:37
ruvex написав: Кассандра написав:
Коллеги, подскажите! Не могу пополнить Зелёную картой другого банка. После ввода данных карты колёсико крутится бесконечно долго, но всё без толку (
Аналогично сегодня. Что на старой аппл, что уже на новой.
А де шукати нову апку?)
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Dimaa
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:08
Там тарифы обновили:
- с Зеленой на Желтую (КдВ) теперь без комиссии через АБанк24. Но в тарифах Желтой все равно висит 0.5% на вход, или раньше было 0.5% с Зеленой + 0.5% с Желтой?
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unknownurl
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:26
Как в приложении посмотреть сумму кэшбэка?
Сумма , наверное, меньше 100грн, складываю по операциям. Категории ещё не выбрал. Может поэтому не могу посмотреть?
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lel
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