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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1889189018911892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:55

  lel написав:Как в приложении посмотреть сумму кэшбэка?
Сумма , наверное, меньше 100грн, складываю по операциям. Категории ещё не выбрал. Может поэтому не могу посмотреть?

Как только выберите категории на этот месяц, так и увидите сумму кешбэка
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:06

Re: А-Банк

В медицину - аптеки входят?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:20

  Прораб написав:В медицину - аптеки входят?

А тапнуть по категории не бывает? Увидите вот такЗображення
Flamingo
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Повідомлень: 6072
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:31

  Flamingo написав:
  Прораб написав:В медицину - аптеки входят?

А тапнуть по категории не бывает? Увидите вот такЗображення

Сорян, первый раз. Недопер. :mrgreen:
Помню писали, что коды есть в разделе, но наверное нужно выбрать, чтобы увидеть.
А потом уже поздняк метаться.
Прораб
 
Повідомлень: 48
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Подякував: 118 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:50

  Прораб написав:В медицину - аптеки входят?

В этом месяце в аптеки с кредитной КоКо ходим. 5% на кредитные. Пудра пока отдыхает.
Искатель
 
Повідомлень: 4656
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:37

  Искатель написав:
  Прораб написав:В медицину - аптеки входят?

В этом месяце в аптеки с кредитной КоКо ходим. 5% на кредитные. Пудра пока отдыхает.

Вчергове А з Монькою (окрім комбікорму хібащо) сопуть на поличці, доки КОКОхи виджигерюють...
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:08

Re: А-Банк

У "яблочка" категория КИНО в апреле 20%.
А сайт MEGOGO считается кином или нет?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:21

Sanyok77 Банки деколи по різному, але у альфи:
ігрові та онлайн кіно-сервіси: Megogo,Netflix, Wargaming, Microsoft, PlayStation, Steam; https://alfabank.ua/about/press/skazhi- ... hbeku-2121


Кредитна картка Red від Альфа-Банку: інтернет-кінозал Megogo – 10% https://finance.ua/ua/cards/cashback-review


Можна гривню кинути з абанки і побачити чи нарахують.
Ой+
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