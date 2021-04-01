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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:55
lel написав:
Как в приложении посмотреть сумму кэшбэка?
Сумма , наверное, меньше 100грн, складываю по операциям. Категории ещё не выбрал. Может поэтому не могу посмотреть?
Как только выберите категории на этот месяц, так и увидите сумму кешбэка
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:06
В медицину - аптеки входят?
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Прораб
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:20
Прораб написав:
В медицину - аптеки входят?
А тапнуть по категории не бывает? Увидите вот так
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Flamingo
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:31
Flamingo написав: Прораб написав:
В медицину - аптеки входят?
А тапнуть по категории не бывает? Увидите вот так
Сорян, первый раз. Недопер.
Помню писали, что коды есть в разделе, но наверное нужно выбрать, чтобы увидеть.
А потом уже поздняк метаться.
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Прораб
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:50
Прораб написав:
В медицину - аптеки входят?
В этом месяце в аптеки с кредитной КоКо ходим. 5% на кредитные. Пудра пока отдыхает.
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Искатель
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:37
Искатель написав: Прораб написав:
В медицину - аптеки входят?
В этом месяце в аптеки с кредитной КоКо ходим. 5% на кредитные. Пудра пока отдыхает.
Вчергове А з Монькою (окрім комбікорму хібащо) сопуть на поличці, доки КОКОхи виджигерюють...
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Додано: Суб 03 кві, 2021 16:08
У "яблочка" категория КИНО в апреле 20%.
А сайт MEGOGO считается кином или нет?
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Sanyok77
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Додано: Суб 03 кві, 2021 16:21
Sanyok77
Банки деколи по різному, але у альфи:
Можна гривню кинути з абанки і побачити чи нарахують.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:46
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