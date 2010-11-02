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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:29
Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
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slktym007
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35
slktym007 написав:
Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
толкать тока можно без комисса. или сэп
было ещё хуже: был только сэп бесплатным
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35
slktym007 написав:
Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
С Зеленой - так и было. Относительно недавно стало можно с Зеленой толкать р2р бесплатно. А Вот если тянуть - то да - комис. Ломбард на Моню "смахивает" но далеко не во всем
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38
slktym007 написав:
Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
Не завжди але зараз саме так.
З Зеленої потрібно штовхати.
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Чет 15 кві, 2021 13:49
joik
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