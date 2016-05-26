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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1890189118921893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:29

Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
slktym007
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

толкать тока можно без комисса. или сэп
было ещё хуже: был только сэп бесплатным :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 377
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Подякував: 108 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

С Зеленой - так и было. Относительно недавно стало можно с Зеленой толкать р2р бесплатно. А Вот если тянуть - то да - комис. Ломбард на Моню "смахивает" но далеко не во всем :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

Не завжди але зараз саме так.
З Зеленої потрібно штовхати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01

Скажите, никто из опыта, случайно, не знает, начисляется ли партнерский кэшбэк по Moyo, если оплачивать на сайте с промокодом? (Промокод прямо там же на сайте выдают)
M-Audio
 
Повідомлень: 2179
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