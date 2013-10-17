Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:29
Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35
С Зеленой - так и было. Относительно недавно стало можно с Зеленой толкать р2р бесплатно. А Вот если тянуть - то да - комис. Ломбард на Моню "смахивает" но далеко не во всем
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01
Скажите, никто из опыта, случайно, не знает, начисляется ли партнерский кэшбэк по Moyo, если оплачивать на сайте с промокодом? (Промокод прямо там же на сайте выдают)
В условиях написано только про то, что не начисляется при оплате частями.
PS Надо было уже что-то делать, поэтому рискнул и оплатил. КБ начислили.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:58
Sanyok77 Доброе утро! Данная категория включает в себя услуги и товары кинотеатров, а также аренду и покупку товаров в специализированных магазинах. Кэшбэк будет успешно начислен при условии, что код МСС торговой точки будет: 7829, 7832 или
7841. В данной ситуации рекомендуем Вам обратиться в поддержку компании MEGOGO до платежа и уточнить точный код МСС данной торговой точки перед оплатой картой.
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:44
Re: А-Банк
Буде !
|