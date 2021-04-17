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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1890189118921893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:29

Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.
slktym007
 
Повідомлень: 33
З нами з: 13.02.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

толкать тока можно без комисса. или сэп
было ещё хуже: был только сэп бесплатным :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 383
З нами з: 30.01.21
Подякував: 109 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:35

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

С Зеленой - так и было. Относительно недавно стало можно с Зеленой толкать р2р бесплатно. А Вот если тянуть - то да - комис. Ломбард на Моню "смахивает" но далеко не во всем :(
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6140
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:38

  slktym007 написав:Потянул с Зеленой на Коко. Списало 1% комиссии.
Благо сумма не большая.
Это всегда так было? Я привык, что у них все как у Мони.

Не завжди але зараз саме так.
З Зеленої потрібно штовхати.
KVV
 
Повідомлень: 756
З нами з: 29.11.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01

Скажите, никто из опыта, случайно, не знает, начисляется ли партнерский кэшбэк по Moyo, если оплачивать на сайте с промокодом? (Промокод прямо там же на сайте выдают)

В условиях написано только про то, что не начисляется при оплате частями.

PS Надо было уже что-то делать, поэтому рискнул и оплатил. КБ начислили.
M-Audio
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 23.03.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 329 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:58

Sanyok77 Доброе утро! Данная категория включает в себя услуги и товары кинотеатров, а также аренду и покупку товаров в специализированных магазинах. Кэшбэк будет успешно начислен при условии, что код МСС торговой точки будет: 7829, 7832 или
7841. В данной ситуации рекомендуем Вам обратиться в поддержку компании MEGOGO до платежа и уточнить точный код МСС данной торговой точки перед оплатой картой. :)
А-Банк
Представник банку
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:44

Re: А-Банк

Буде !
maxprofit
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:04

Напомните, плз, как в А-Банке можно посмотреть МСС проведённой операции?
Driver
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Повідомлень: 202
З нами з: 13.06.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:29

Driver
спросить у горячки
gorbatiuk_v
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Повідомлень: 50
З нами з: 28.10.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 1890189118921893
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