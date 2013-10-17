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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:09
wolt450 написав:
завтра по гривні підйом ставок на 0.5%
Нащупують правильну дорогу...малувато.
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Пон 19 кві, 2021 11:05
anis