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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:09
wolt450 написав:
завтра по гривні підйом ставок на 0.5%
Нащупують правильну дорогу...малувато.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:41
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
завтра по гривні підйом ставок на 0.5%
Нащупують правильну дорогу...малувато.
Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть
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AleksD
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:52
AleksD написав: Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
завтра по гривні підйом ставок на 0.5%
Нащупують правильну дорогу...малувато.
Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть
На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %, а в моно 10%. Якщо піднімуть на 0,5%, то буде як у моно
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velvet
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Додано: Пон 19 кві, 2021 16:02
velvet написав: AleksD написав:
Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть
На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %, а в моно 10%. Якщо піднімуть на 0,5%, то буде як у моно
Дякую за інфо.
Я не вивчав ставки по депозитах, мене цікавлять % на залишок
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AleksD
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