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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1891189218931894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:09

  wolt450 написав:завтра по гривні підйом ставок на 0.5%

Нащупують правильну дорогу...малувато.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:41

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:завтра по гривні підйом ставок на 0.5%

Нащупують правильну дорогу...малувато.

Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 15:52

  AleksD написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:завтра по гривні підйом ставок на 0.5%

Нащупують правильну дорогу...малувато.

Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть

На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %, а в моно 10%. Якщо піднімуть на 0,5%, то буде як у моно
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:02

  velvet написав:
  AleksD написав:Ненадовго намріяли собі, що на рівні з "моно". Але, думаю - життя показало, що без підвищення людей в банк не затягнеш. Сподіваюсь, і на залишок по карткових рахунках піднімуть

На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %, а в моно 10%. Якщо піднімуть на 0,5%, то буде як у моно

Дякую за інфо.
Я не вивчав ставки по депозитах, мене цікавлять % на залишок
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:48

Re: А-Банк

  velvet написав:На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %

Сьогодні 10%, завтра буде 10,5%.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:28

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %

Сьогодні 10%, завтра буде 10,5%.

В мобільному додатку зараз стандарт строковий на 12 місяців світить 9,5%, де ви побачили 10%
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:33

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %

Сьогодні 10%, завтра буде 10,5%.

В мобільному додатку зараз стандарт строковий на 12 місяців світить 9,5%, де ви побачили 10%

В ВЕБ версії.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:34

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:На 12 місяців вони не на рівні з моно, в них зараз ставка 9,5 %

Сьогодні 10%, завтра буде 10,5%.

В мобільному додатку зараз стандарт строковий на 12 місяців світить 9,5%, де ви побачили 10%

Какое-то у Вас неправильное приложение :) Стандарт срочный на 12 месяцев у меня тоже показывает 10%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:02

Re: А-Банк

та не путайте всіх
стандарт строковий 9.5%
он-лайн 10% на рік ще сьогодні
wolt450
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