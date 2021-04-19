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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1892189318941895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:46

  Goodman написав:
  wolt450 написав:стандарт строковий 9.5%
он-лайн 10% на рік ще сьогодні
спасибо за хорошие новости. Отрицательную синусоиду по вкладах прошли. Приват прикупят и ставки поскачут вверх.

Только в любом случае это или только половина от прежних % или аналогичная, а риск той же или большей суммой.
ruvex
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  #<1 ... 1892189318941895
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