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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:46
Goodman написав: wolt450 написав:
стандарт строковий 9.5%
он-лайн 10% на рік ще сьогодні
спасибо за хорошие новости. Отрицательную синусоиду по вкладах прошли. Приват прикупят и ставки поскачут вверх.
Только в любом случае это или только половина от прежних % или аналогичная, а риск той же или большей суммой.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:37
Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?
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vovareuckij
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Додано: Вів 20 кві, 2021 07:53
vovareuckij написав:
Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?
Раніше так, додавалися надбавки. Гадаю, що й зараз нічого не змінилося, окрім власне ставок...
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kreuz
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Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02
kreuz написав: vovareuckij написав:
Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?
Раніше так, додавалися надбавки. Гадаю, що й зараз нічого не змінилося, окрім власне ставок...
Це різні надбавки. ВІд 150000 дадаються 0,5% до відсоткової ставки.
А трансфер бонус виплачується у вигляді кишмиша.
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