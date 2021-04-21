RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1893189418951896>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
38
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
46
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:46

  Goodman написав:
  wolt450 написав:стандарт строковий 9.5%
он-лайн 10% на рік ще сьогодні
спасибо за хорошие новости. Отрицательную синусоиду по вкладах прошли. Приват прикупят и ставки поскачут вверх.

Только в любом случае это или только половина от прежних % или аналогичная, а риск той же или большей суммой.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 03.11.08
Подякував: 816 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:37

Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?
vovareuckij
 
Повідомлень: 146
З нами з: 19.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:53

  vovareuckij написав:Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?

Раніше так, додавалися надбавки. Гадаю, що й зараз нічого не змінилося, окрім власне ставок...
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 10.12.07
Подякував: 157 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 08:02

  kreuz написав:
  vovareuckij написав:Надбавка 0,5% за открытие вклада от 150 тыс грн и трансфер бонус, если эти 150 тыс с другого банка перевести, суммируются? Или что-то одно только будет?

Раніше так, додавалися надбавки. Гадаю, що й зараз нічого не змінилося, окрім власне ставок...

Це різні надбавки. ВІд 150000 дадаються 0,5% до відсоткової ставки.
А трансфер бонус виплачується у вигляді кишмиша.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37195
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:03

Из какого банка в таком случае лучше перевести 150 тыс на абанк, чтобы трансфер бонус еще получить?
vovareuckij
 
Повідомлень: 146
З нами з: 19.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:17

  vovareuckij написав:Из какого банка в таком случае лучше перевести 150 тыс на абанк, чтобы трансфер бонус еще получить?

Из любого где у вас есть бесплатный выход. Я не пулял одной суммой из одного места, а разбивал, используя несколько банков
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6158
З нами з: 20.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 18:23

Re: А-Банк

Ну такое себе недо моно ))) Хотел депо открыть в приложении.Установил приложение.Сфотографировал документы, с горем пополам открыл виртуальную карту.Перекинул деньги на неё.Начал открывать депо, а хрен вот вам - идите пройдите идентификацию в банке.Смешно.В том то и суть всех этих телодвижений была что б никуда не ходить.Короче вернул всё на моно. Из-за тех полпроцента пусть сами ходят ))
посетитель
 
Повідомлень: 292
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:20

  vovareuckij написав:Из какого банка в таком случае лучше перевести 150 тыс на абанк, чтобы трансфер бонус еще получить?

А разве этот бонус еще в силе? На сайте А-Банка о нем уже ничего не написано. Более-того, в условиях открытия депо написано, что внесение денег только со счета А-Банка или наличными. Про трансфер с другого банка ни слова.
Watcher
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 31.05.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:29

  Watcher написав:
  vovareuckij написав:Из какого банка в таком случае лучше перевести 150 тыс на абанк, чтобы трансфер бонус еще получить?

А разве этот бонус еще в силе? На сайте А-Банка о нем уже ничего не написано. Более-того, в условиях открытия депо написано, что внесение денег только со счета А-Банка или наличными. Про трансфер с другого банка ни слова.

На закладке Депозиты есть ссылка на pdf с условиями Трансфер-бонус
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 18.09.13
Подякував: 496 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 17:24

Re: А-Банк

  vollena71 написав:На закладке Депозиты есть ссылка на pdf с условиями Трансфер-бонус
Я об этом и говорю, что сейчас нет такой закладки, может раньше была. Теперь ничего такого нет. Есть только три файла для загрузки по каждому вкладу:
Інформація про істотні характеристики вкладу
Депозити (Умови і правила розміщення депозитних вкладів у Банку)
Шаблон депозитного договору.
Watcher
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 31.05.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1893189418951896>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, newbie, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9455, 9456, 9457
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94565 11422493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 18:28
newbie
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7829 1756455
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 18:21
ВIВ
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4731, 4732, 4733
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47321 5962050
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 18:03
Aktus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94566)
22.04.2021 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.